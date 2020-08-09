الحماية المدنية تفتح باب التوظيف خاص بحراس شواطئ مؤقتين

أعلنت مديرية الحماية المدنية لولاية وهران تحت إشراف المديرية العامة عن توظيف حراس شواطئ موسميين (مؤقتين) للموسم الصيفي 2020.

وقالت الحماية ان على الراغبين التقرب، إبتداء من تاريخ 10 أوت، من مقرات وحدات الحماية المدنية الساحلية.

وذكر البيان، كل من المقرات وحدة القطاع مرسى الحجاج، الوحدة الثانوية لآرزيو، الوحدة الثانوية لقديل، وحدة الشهيد أحمد زبانة ببلقايد.

بالإضافة الى الوحدة الثانوية لعين الترك، الوحدة الثانوية لبوتليليس، وحدة القطاع لبوسفر، الوحدة البحرية.

وأشارت الحماية الى ضرورة الإلتزام بالإجراءات الوقائية المتعلقة بالوقاية من فيروس كورونا كوفيد 19.