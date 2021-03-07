الحماية المدنية تفتح مسابقة توظيف حراس شواطئ

فتحت الحماية المدنية لولاية مستغانم، مسابقة توظيف حراس شواطئ موسميين، للعمل عبر طول الشريط الساحلي للولاية، تحسبا لموسم الاصطياف 2021.

وتنطلق المسبقة حسب بيان الحماية المدنية ، من اليوم الأحد 7 مارس إلى غاية 06 ماي من السنة الجارية.

وأضاف البيان ذاته، أن تاريخ اجراء المسابقة، يكون يوم السبت 22 ماي بالنسبة للقطاع الغربي و الشرقي وسيد لخضر.

وعن شروط الالتحاق بالمسابقة، ذكر البيان ذاته، أن سن المترشح لا يقل عن 18 سنة، واللياقة البدنية الجيدة، ويجيد السباحة.

إضافة لعدم وجود وشم بالجسم، والالتزام بالعمل في أي شاطئ محروس على طول ساحل الولاية، ومزاولة تكوين بالاسعافات بعد النجاح.

ويتكون الملف،من طلب خطي، شهادتي ميلاد، شهادة طبية عامة، نسخة بطاقة التعريف الوطنية، 2 شهادة عائلية، صك بريدي، صورتان شمسيتان.