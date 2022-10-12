الحماية المدنية تفتح مسابقة توظيف في الولايات الجديدة

فتحت المديرية العامة للحماية المدنية، مسابقة للتوظيف لدى مصالحهـا لفآئدة أعوان الشبيهين والأعوان المتعاقدين بالولايات الجديدة. ويتعلق الأمر بكل من ولايات تيميمون، برج باجي مختار، أولاد جلال، بني عباس، إن صالح، إن قزام، تقرت، جانت، المغير، المنيعة. وهذا بعنوان السنة المالية 2022.

هذه الرتب المعنية بمسابقة التوظيف

كما أشار بيان الحماية المدنية، أن الرتب المعنية هي متصرف، في نمط التوظيف مسابقة على أساس الشهادة. على أن يكون المترشح متحصل على شهادة الليسانس للتعليم العالي أو شهادة معادلة. وهذا في الفروع والتخصصات العلوم القانونية والإدارية أو الحقوق، علوم الإعلام والإتصال، الديموغرافيا، العلوم الصحافية والإعلام، العلوم الإقتصادية، العلوم المالية. إضافة إلى العلوم التجارية، علوم التسيير، العلوم السياسية والعلاقات الدولية. علم الإجتماع، “ما عدا تخصص علم الإجتماع التربوي”، علم النفس تخصص “العمل والتنظيم أو إدارة ضغوط العمل وعلم النفس العام، وعلم النفس الإجتماعي”. العلوم الإسلامية تخصص “شريعة وقانون”. في حين، حددت الحماية المدنية عدد المناصب المالية المفتوحة بـ30 منصب مالي.

أما رتبة ملحق إدارة، في نمط التوظيف مسابقة على أساس الشهادة، فالمستوى المطلوب، هو شهادة النجاح في البكالوريا. أو شهادة النجاح في الإمتحان الخاص بالدخول لجامعة التكوين المتواصل، الذين أتموا بنجاح سنتين من الدراسة أو التكوين العاليين. وهذا في فروع وتخصصات العلوم القانونية والإدارية أو الحقوق، علوم الإعلام والإتصال، الديموغرافيا، العلوم الصحافية و الإعلام، المحاسبة والجباية. ومحاسبة وضرائب، تسيير الإنتاج و المخزون، تجارة دولية، إعلام آلي للتسيير، القانون العقاري، العلوم الإقتصادية، العلوم المالية، العلوم التجارية. وعلوم التسيير، العلوم السياسية والعلاقات الدولية، علم الإجتماع، علم النفس، العلوم الإسلامية، التسيير العمومي، قانون الأعمال، قانون العلاقات الإقتصادية الدولية،التسويق. كما خصصت 30 منصب مالي لهذا اهذه الرتبة.

وبخصوص رتبة محاسب إداري، فمطلوب مستوى شهادة تقني في تسيير المخزونات. وشهادة إطار محاسب المسلمة من طرف مركز المؤسسات المشتركة للتكوين الإداري والمحاسبي. وشهادة تقني تخصص نواب المقتصدين، شهادة تقني تخصص شراء وتموين، شهادة محاسب. أو محاسبو المجموعات المحلية المسلمة من طرف مراكز التكوين الإداري، شهادة تقني في المحاسبة، شهادة التحكم في تقنيات المحاسبة. وفتحت الحماية لهذه الرتبة 20 منصب مالي.

30 منصب مالي في عون إدارة

أما عون إدارة، فمطلوب مستوى السنة الثالثة من التعليم الثانوي كاملة، بعدد 60 منصب مالي. ورتبة كاتب، مطلوب مستوى شهادة التحكم المهني أو المهارة المهنية في الكتابة، شهادة التحكم المهني أو المهارة المهنية في الأمانة. وشهادة التحكم المهني أو المهارة المهنية في الإعلام الآلي، شهادة التحكم المهني أو المهارة المهنية في عامل الميكرو معلوماتية. شهادة التحكم المهني في الآلة الراقنة، شهادة التحكم المهني في كاتب رقن. وشهادة كتاب الإدارة العامة المسلمة من طرف مراكز التكوين الإداري، شهادة التحكم المهني في مختزل راقن. وشهادة تكوين في المكتبية مدته ستة أشهر على الأقل متحصل عليها على أساس مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة من مؤسسات تكوينية عمومية أو خاصة. بفتح 40 منصب مالي. أما عون مكتب، فمطلوب مستوى السنة الأولى من التعليم الثانوي كاملة. بعدد 30 منصب مالي.

كما جاء في بيان الحماية، أن الأخيرة تفتح مسابقة للالتحاق بعون حفظ البيانات. على أن يكون المترشح متحصل على شهادة الكفاءة المهنية لعون حفظ البيانات. وشهادة تكوين في الإعلام الآلي مدته 6 أشهر على الأقل متحصل عليها على أساس مستوى السنة الأولى ثانوي كاملة. من مؤسسات تكوينية عمومية أو خاصة، شهادة الكفاءة المهنية تخصص الآلة الراقنة، شهادة الكفاءة المهنية تخصص عامل إدراج المعلومات. شهادة الكفاءة المهنية تخصص حجز في الإعلام الآلي، شهادة المهارة المهنية تخصص عامل على الميكرومعلوماتية. شهادة المهارة المهنية تخصص عامل على جهاز الإعلام الآلي، شهادة المهارة المهنية تخصص عامل إدراج المعلومات. وفتحت في هذه الرتبة 30 منصب مالي.

الحماية المدنية .. هذا هو ملف الترشح لمسابقة

في حين، أشارت الحماية المدنية، إلى أن ملفات الترشح تودع أو ترسل ملفات الترشح، كاملة إلى مديريات الحماية المدنية للولاية. ويشترط أن يكون مقر إزدياد وسكن المترشح في تيميمـــون، برج باجي مختـــار، أولاد جلال، بني عبـــاس، إن صـــالح، إن قـــزام. وتوقـــرت، جانـــت، المغيـــر، المنيعـــة.

ويحتوي ملف الترشح في المسابقة، طلب خطي للمشاركة في المسابقة، نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول. نسخة طبق الأصل، من الشهادة أو المؤهل أو المستوى الدراسي المطلوب. مرفقة بنسخة طبق الأصل لكشف النقاط، للمسار الدراسي للمترشح. استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz يتم ملؤها من طرف المترشح، “نموذج رقم2”. شهادات العمل التي تحدد الخبرة المهنية للمترشح، مؤشر عليها من قبل هيئة الضمان الإجتماعي. بالنسبة للخبرة المكتسبة في القطاع الخاص، عند الإقتضاء. شهادة تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في إطار جهاز ي الإدماج المهني أو الإجتماعي للشباب حاملي الشهادات. وتوضح المنصب المشغول، عند الإقتضاء. وكل وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من الشهادة المطلوبة في التخصص، عند الاقتضاء. كل وثيقة تثبت الأشغال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الإقتضاء. وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الإقتضاء، شهادة الإقامة، شهادة الميلاد.

كما يتعين على المترشحين الناجحين نهائيا إستكمال ملفات توظيفهم، قبل تعيينهم في الرتبة، بنسخة طبق الأصل لشهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول. الشهادات الطبية “طب عام + طب صدري من مختص في الأمراض الصدرية”. صورتان شمسيتان، شهادة عائلية عند الإقتضاء.