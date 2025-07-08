الحماية المدنية تفتح مسابقة توظيف

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، عن تنظيم مسابقة توظيف وهذا على أساس الشهادات.

وأوضحت المديرية في بيان لها، أن المسابقة مفتوحة لتوظيف ستون(60) ملازم أول الحماية المدنية ذكور. وستون (60) ملازم الحماية المدنية ذكور كذلك.

هذه شروط والتخصصات المطلوبة للمشاركة في المسابقة

هذه هي الوثائق المطلوبة في ملف الترشح

وبخصوص ملف المشاركة في المسابقة، فيجب أن يتوفر على الوثائق التالية: طلب خطي. نسخة طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول. نسخة طبق الأصل من الشهادة المطلوبة تكون مرفقة بكشف النقاط المتعلق بالمسار الدراسي للمترشح. (03) شهادات طبية طب عام + طب الأمراض الصدرية + طب العيون). شهادة قياس القامة و شهادة الإقامة بولاية الجزائر.

بالإضافة إلى استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz . يتم ملؤها من طرف المترشح نموذج رقم (2)، شهادة الميلاد، صورتان (02) شمسيتان. شهادة عائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

ويتعين على المترشحين الناجحين في المسابقة استكمال ملفاتهم بنسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول. شهادات العمل تثبت الخبرة المهنية المكتسبة من قبل المترشح في التخصص في القطاع الخاص، عند الاقتضاء. مرفقة بشهادة الانتساب مسلمة من طرف هيئة الضمان الاجتماعي المعنية. شهادات تثبت مدة العمل المؤداة من طرف المترشح في جهازي الإدماج المهني أو الاجتماعي لحاملي الشهادات، بصفة متعاقد، عند الاقتضاء.

كذلك وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا مكملا أعلى من المؤهل أو الشهادة المطلوبة في نفس التخصص، عند الاقتضاء. وثيقة تثبت الأعمال و الدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، وثيقة تثبت أن المترشح هو الأول في دفعته، عند الاقتضاء،

وتودع ملفات الترشح كاملة خلال خمسة عشرة (15) يوم أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة. بالمدرسة الوطنية للحماية المدنية - برج البحري – الجزائر .

واشارت مصالح الحماية، أن كل ملف ناقص أو يودع بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار. في حين يجب أن تكون الشهادة الطبية للأمراض الصدرية و طب العيون مسلمة من طرف طبيب مختص.

وبخصوص المرشحون الحاصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) لا يقبلون للمشاركة في المسابقة.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور