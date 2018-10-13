الحماية المدنية تفتح مسابقة لتوظيف 205 طبيب

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الشهادات لتوظيف 205 طبيب ملازم أول.

المسابقة مفتوحة لأصحاب شهادة دكتور في الطب، أن لا يتجاوز سن المترشح عند تاريخ إجراء المسابقة 30 سنة.

وأن لا تقل القامة عن 1.70 م للمترشحين و1.65 م للمترشحات.

كما اشترطت المديرية على المترشح أن يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح.

على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10، وأن لا يكون حاملا للوشم على جسده.

فترة التسجيلات مفتوحة الى غاية 30 من الشهر الجاري على الموقع الالكتروني:

http://www.protectioncivile.dz/