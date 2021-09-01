الحماية المدنية تفند منح إمتيازات بخصوص إستيراد السيارات لفائدة أعوانها

فندت المديرية العامة للحماية المدنية، الأخبار المغلوطة المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي، بخصوص منح إمتيازات مزعومة متعلقة برخص إستيراد السيارات لفائدة أعوانها.

وقالت المديرية عبر صفحتها الرسمية اليوم الأربعاء، أن المعلومات المتداولة عبر مواقع التواصل الإجتماعي المتعلقة بمنح إمتيازات مزعومة لرخص إستيراد السيارات لفائدة أعوانها، مغلوطة وتهدف إلى زعزعة القطاع.

وأضافت المديرية أن الصفحة التي نشرت المعلومة، معتادة على نشر أخبار خاطئة ومغلوطة، وهي محل متابعة قضائية.

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