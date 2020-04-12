الحماية المدنية تفنّد خبر إنفجار منزل ووفاة كل العائلة بعين النعجة بالعاصمة

فنّدت مصالح الحماية المدنية لولاية الجزائر خبر انفجار منزل ووفاة كل أفراد عائلته بحي عين النعجة في العاصمة.

وأفاد بيان لذات المصالح، أنه قد تم نشر على بعض الحسابات الخاصة وصفحات التواصل الاجتماعي غير الرسمية بأن وحدات الحماية المدنية لولاية الجزائر -وحدة عين النعجة- قد تدخلت من اجل حادث انفجار منزل و وفاة كل العائلة.

وأضاف البيان، أن المديرية العامة للحماية المدنية تفند هذه المعلومات التي ليس لها أساس من الصحة.

وأشارت ذات المصالح، إلى أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد ناشري هذه المعلومات المغلوطة.