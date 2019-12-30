الحماية المدنية تقدم نصائح هامة للوقاية من الحوادث بإحتفالات رأس السنة

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الإثنين، حملة تحسيسية وقائية من أخطار السياقة والإختناقات، وذلك بمحطة نقل المسافرين البرية، الخروبة.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تم تنظيم هذه الحملة التحسيسية لفائدة سائقي الحافلات وسائقي الطاكسي وكذا المسافرين ومستعملي الطرقات.

وتهدف الحملة إلى تحسيس المعنيين حول أهمية الحذر واحترام قانون المرور للحفاظ على أرواحهم.

بالإضافة إلى التقليص من نسبة الوفيات ونسبة حوادث الطرقات خاصة في فترة الاحتفالات بالسنة الجديدة 2020 والتي تشهد ارتفاع في عدد حوادث المرور.

وتشهد حوادث المرور ارتفاعا في الأماكن التي تشهد إقبال وتجمع كثيف للجمهور، مثل المنتجعات السياحية والساحات العمومية والنقاط المصنفة سوداء من شبكة الطرقات.

أين سيتم وضع جهاز أمني خاص من طرف مصالح الحماية المدنية، لتأمين هذه المناسبة، حسب ذات البيان.

وفي هذا الخصوص، تدعو المديرية العامة للحماية المدنية كافة الموطنين لأخذ الحيطة والحذر من أجل تجنب مختلف الحوادث، والتي قد تنجر عنها أضرار مادية وبشرية جسيمة.

وكذا التقيد بالنصائح والإرشادات الأمنية للتقليل أوالحد من وطأة هذه الحوادث ومن هذه النصائح:

قبل الخروج من المنزل أو النوم يجب مراقبة كل الأجهزة، التي قد ينجم عنها وقوع حوادث الحرائق الانفجارات والاختناقات.

والتفكير في تهوية المنزل، لأجل تجنب حالات الإختناقات.

بالنسبة لمستعملي الطريق، يجب تجنب السياقة تحت تأثير المشروبات الكحولية، وفي حالة النعاس والإرهاق خاصة بعد الإنتهاء من فترة الاحتفالات، أين يكون معدل حوادث المرور مرتفع.

لذا يجب إحترام قانون المرور وتجنب المناورات والتجاوزات الخطيرة، والإفراط في السرعة.

للأولياء دور فعال في حماية أبنائهم من مختلف الأخطار المرتبطة بهذه الاحتفالات، من خلال إسداء لهم نصائح وإرشادات وقائية.

ودعت مديرية الحماية المدنية، المواطنين، للاتصال برقم النجدة للحماية المدنية “رقم 14″، والرقم الأخضر “1021” اللذان هما موضوعان تحت تصرف المواطنين، في حالة حدوث أي طارئ.