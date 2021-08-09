الحماية المدنية تقدم هذه النصائح تحسبا لموجة الحر

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، نصائح توعوية تحسيسية حول كيفية التعامل مع الظروف الجوية، تبعا للنشرة الجوية الخاصة بارتفاع دراجات الحرارة على أغلب ولايات الوطن.

وستمس موجة الحر، عدة ولايات من الوطن، بداية من يوم 09 إلى 10 أوت 2021، وقد تصل إلى 48 درجة مئوية في الولايات الداخلية وإلى 36 درجة في الولايات الساحلية.

ولهذا دعت المديرية العامة للحماية المدنية، بالالتزام بالإجراءات الوقائية التالية:

عدم التعرض لأشعة الشمس خاصة الأشخاص المسنين و أصحاب الأمراض المزمنة و الأطفال. وتجنب الخروج والتنقل خلال هذه الفترة، إلا في حالات الضرورة، يجب الخروج في الصباح الباكر أو في وقت متأخر من المساء، البقاء تحت الظل قدر المستطاع.

استحداث تيار هوائي في جميع أنحاء المبنى بمجرد أن تكون درجة الحرارة الخارجية أقل من درجة الحرارة الداخلية. وإغلاق النوافذ والستائر وواجهات الشرفات التي تتعرض لأشعة الشمس طول النهار. وإطفاء الأنوار الكهربائية أو التقليل من إستعمالها.

ارتداء قبعة، وملابس خفيفة “القطن” في حالة الخروج، وعلاوة على ذلك، يفضل أن تكون الملابسفاتحة اللون. وتجنب الأعمال التي تتطلب مجهودات بدنية كالرياضة، والبستنة، والحرف الأخرى. وإعطاء الأشخاص المسنين، الأطفال والمرضى شرب الماء بانتظام وعدم الانتظار حتى يصابوا بالعطش.

وبالنسبة لسائقي السيارات و الذين لا تتوفر سيارتهم على مكيف هوائي، من المستحسن تفادي قطع مسافات طويلة خلال أوقات التي تشتد فيها الحرارة، من الأفضل برمجتها في وقت متأخر من المساء عند إنخفاض دراجات الحرارة أو بالليل.

تجنب السباحة في المسطحات المائية والتردد على الشواطئ الممنوعة للسباحة. والإحتماء في الأماكن الباردة أو تحت الظل، وعدم ترك الأطفال وحدهم بداخل سيارة.

هذا وتضع المديرية العامة للحماية المدنية الرقم الأخضر 1021 او رقم النجدة 14 تحت تصرف المواطنين لإبلاغ على اي خطر مع تحديد طبيعة الخطر والعنوان بالضبط من أجل تدخل سريع وفعال.