الحماية المدنية تقدم هذه النصائح لتفادي الحوادث الناجمة عن الرياح القوية

تدعو المديرية العامة للحماية المدنية، إلى إتباع التدابير والإجراءات الوقائية لتجنب الحوادث المنزلية وحوادث المرور المرتبطة بالتقلبات الجوية.

ويأتي ذلك، الناجمةتبعا للنشرة الجوية الصادرة من الديوان الوطني للأرصاد الجوية عن هبوب رياح قوية على المناطق الساحلية للوطن.

وقدمت مصالح الحماية المدنية، مجموعة من النصائح لتفادي الحوادث الناجمة عن هبوب الرياح القوية وهي:

ترتيب وتثبيت الأثاث الحساس القابل للانكسار بفعل الرياح.

الاستعانة بوسائل إنارة إضافية للنجد، لا تتطلب التيار الكهربائي على سبيل المثال مصباح يدوي مزود ببطاريات للشحن.

حماية العناصر المزودة بالزجاج وذلك بغلق النوافذ والستائر ، والابتعاد عن النوافذ.

وكذا وضع السيارات والحيوانات والعتاد الهام في الملاجئ والمرائب.

وعدم الاقتراب من البحر خاصة المناطق الصخرية، وكذلك البحيرات والمجمعات المائية.

وبالنسبة لقطاع البنايات، نصحت ذات المصالح بحماية الرافعات بوضعها بالطريقة الصحيحة لتجنب سقوطها من شدة الرياح.

وفي الأخير، نصحت مديرية الحماية المدنية، المواطنين، بعدم التنقل، وإتباع النشرات الجوية وكذا حالة الطرقات.

وفي حالة التنقل، يجب تفادي المناطق والأماكن الغابية وتخفيض سرعة السيارة وإعلام الأهل و الأقارب عن موعد الانطلاق وكذلك مكان الوصول.