الحماية المدنية تقدم هذه النصائح لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات

قدمت المديرية العامة للحماية المدنية، مجموعة من الإرشادات والنصائح، لتفادي وقوع ضحايا الفيضانات أو السيول الجارفة.

وجاء ذلك، تبعا للنشرية الجوية الخاصة والمتعلقة بتساقط الغزير للأمطار والتي تشمل ولايات الجزائر، والبليدة، وبومرداس، وسطيف، وميلة، وقسنطينة، وقالمة، وسوق أهراس.

بالإضافة إلى ولايات تيزي وزو، وبجاية، وجيجل وسكيكدة، وعنابة وولاية الطارف.

وتدعوا المديرية العامة للحماية المدنية كافة المواطنين، للرفع من درجة الحيطة وتوخي الحذر واتباع الارشادات التالية:

تنظيف البالوعات والمجاري، وعدم ترك مخلفات مواد البناء عشوائيا في الشارع.

بالإضافة إلى تحضير حقيبة الإسعافات الأولية، ومذياع وبطاريات.

كما دعت المديرية المواطنين، لعدم المغامرة بقطع السيول راجلا او السباحة في مجرى السيول.

وكذا تفادي قطع السيول بالسيارات، موضحة إن قوة السيول لا يجابيها شيء، بالإضافة إلى الإبتعاد عن الوديان وحواف الأودية.

وطالبت المديرية، الأولياء، بمراقبة أولادهم، وعدم التواجد بالوديان أو السباحة فيها أو في البرك المائية والسدود.

بالإضافة إلى عدم الإحتماء تحت الأنفاق أو فوق الجسور فالأماكن الأعلى أكثر آمان.

ودعت المديرية الأولياء، لمرافقة أولادهم لا سيما الصغار للذهاب للمدارس، وإختيار الطريق الآمن لوجهتهم والإنتباه جيدا من الأسلاك الكهربائية والتي من الممكن أن تسقطها الرياح القوية.

وأشارت ذات المصلحة، إلى أنه وفي حالة تسرب المياه للمنزل، يجب قطع التيار الكهربائي والاتصال بالحماية المدنية عبر الرقمين 1021 و14.

أما بالنسبة لمستعملي الطريق، فيجب تخفيض من السرعة، وإشعال الأضواء ولو في وضح النهار وإحترم مسافة الآمان وعدم القيام بالمنورات الخطيرة.

وكذا التأكد من سلامة ماسحات الزجاج، وملئ دلو ماسح الزجاج، والإنصات لمختلف النصائح والإرشادات والمعلومات عبر المذياع.

أما فيما يخص الحوادث المنزلية وبالضبط حوادث الإختناقات لا سيما بغاز أحادي اكسيد الكربون في ظل إنخفاض درجات الحرارة، فيجب على المواطنين القيام بما يلي:

القيام بصيانة وتنظيف المدفأت قبل بداية إستعمالها من طرف رصاص محترف، وعدم سد فتحات التهوية.

بالإضافة إلى تهوية المنزل، وعدم إستخدام الوسائل التقليدية للتدفئة كالطابونة وآلات الطبخ.

وأوضحت المديرية، إن غاز أحادي اكسيد الكربون غاز سام، ليس له رائحة و لا لون له، لذلك دعت المواطنين، في حالة خطر، الاتصال بالحماية المدنية على الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14.