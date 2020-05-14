الحماية المدنية تقوم بـ338 عملية تعقيم خلال 24 ساعة

قامت وحدات الحماية المدنية، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بـ 256 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين حول فيروس كورونا، عبر 33 ولاية “152 بلدية”.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، جاءت هذه العمليات لتحسيس المواطنين، حول ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي.

بالإضافة إلى القيام بـ338 عملية تعقيم عامة، عبر 35 ولاية “159 بلدية”، مست عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

وتم تجنيد لهاتين العمليتين، 1513 عون حماية مدنية.

بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية، لتغطية 6 أماكن للإقامة، موجهة للحجر الصحي عبر كل من ولاية الجزائر، خنشلة وتمنراست، حسب ذات البيان.