الحماية المدنية تقوم بـ636 عملية تعقيم في ظرف 48 ساعة

أجرت وحدات الحماية المدنية خلال 48 ساعة الأخيرة عبر كافة التراب الوطني 636 عملية تعقيم عامة، عبر 38 ولاية.

ومست هذه العمليات، عدة منشآت وهياكل عمومية وخاصة المجمعات السكنية والشوارع.

ويأتي ذلك، في اطار الاجراءات الوقائية للحد من انتشار وباء كورونا.

وجاء في بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن وحداتها قامت في كافة التراب الوطني بـ 533 عملية تحسيسية لفائدة المواطنين، عبر 33 ولاية أي في 326 بلدية.

وجاءت هذه العمليات التحسيسية، لحث المواطنين، وتذكيرهم بضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الإجتماعي.

وخصصت المديرية، لهاتين العمليتين، 2670 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، بالإضافة إلى و ضع أجهزة أمنية لتغطية 3 اماكن للإقامة موجهة للحجر الصحي بخنشلة والجزائر.