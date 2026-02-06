الحماية المدنية تقوم بمناورة تُحاكي زلزالا بقوة 6.7 درجات

ستحتضن ولاية البويرة، خلال هذا الأسبوع، مناورة وطنية كبرى “SEISMEX 2026″، من تنظيم المديرية العامة للحماية المدنية، تحاكي زلزالًا بقوة 6.7 درجات على سلم ريشتر.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، تعرف هذه المناورة مشاركة 44 مفرزة تدخل من مختلف ولايات الوطن. إضافة إلى المدرسة الوطنية للحماية المدنية.

وقد تم تنصيب قاعدة العمليات ومراكز القيادة بالمنطقة الصناعية بلدية وادي البردي.

كما تُجرى المناورات التطبيقية على مستوى بلديات: البويرة، سور الغزلان، الأسنام، وادي البردي وعين بسام. وتشمل عمليات إنقاذ داخل البنايات، وكذا على مستوى السدود.

ودعت مصالح الحماية المدنية جميع المواطنين بصفة عامة، وساكنة ولاية البويرة بصفة خاصة. إلى عدم الهلع أو القلق عند ملاحظة التعداد الكبير لأعوان ووسائل الحماية المدنية. وتُطمئنهم بأن الأمر يتعلق بمناورة تدريبية محضة تندرج في إطار رفع الجاهزية وتعزيز قدرات التدخل تحسبًا لوقوع الكوارث الكبرى.