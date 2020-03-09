الحماية المدنية تكثف جهود البحث للعثور على فتاة سقطت بميناء الغزوات

تواصل مصالح الحماية المدنية بولاية تلمسان جهودها منذ أيام من أجل العثور على فتاة في العشرينيات من العمر تقطن بمدينة الغزوات يحتمل سقوطها بميناء الغزوات.

وحسب ما تحصلت عليه “النهار أونلاين” من معلومات فإننه قد تم تداول أخبار تشير إلى أن شهود رأوها تدخل الميناء.

هذا وسخرت مصالح الحماية المدنية لوحدة الغزوات جميع امكانيانها من أجل العثور على الفتاة مدعومة في ذلك بفرق من ولايات مجاورة.

وقد قام والي ولاية تلمسان أمومن مرموري بالتنقل صباح اليوم إلى ميناء الغزوات قصد الوقوف ميدانيا على عملية البحث متأكدا على ضرورة مواصلة الجهود.