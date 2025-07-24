الحماية المدنية تكشف آخر مستجدات حرائق الغابات والأدغال

كشفت مصالح الحماية المدنية، في بيان لها مساء اليوم الخميس، عن الوضعية العامة لحرائق الغطاء النباتي التي تشهدها عدة ولايات، مؤكدة تواصل عمليات التدخل والإخماد في عدد من المواقع، فيما تم التحكم في بعض البؤر وإخمادها بشكل نهائي مع استمرار عمليات الحراسة.

ففي ولاية برج بوعريريج، تواصل الفرق جهودها لإخماد حريق غابة كبير بمنطقة القريو، الواقعة على النقطة الحدودية بين بلديات جعافرة، القلة وتفرق، حيث لا تزال النيران مشتعلة رغم التدخل المستمر.

أما في ولاية بجاية، فقد اندلع حريق غابي بمنطقة البوني ببلدية إغيل علي، ولا تزال عمليات الإخماد متواصلة هناك، وسط تضاريس وعرة.

وفي ولاية تيزي وزو، تمكنت وحدات الحماية من إخماد حريق أدغال وأحراش شبّ بمنطقة تيزي لبيرقية ببلدية آيت يحي، وقد تم إعلان السيطرة الكاملة عليه.

ولاية قالمة شهدت حريقين في بلديتي مجاز الصفاء وبن جراح، حيث تم إخمادهما بنجاح، بينما تتواصل عمليات الحراسة لتفادي إعادة اشتعال النيران، خصوصًا بالنقاط الحدودية الحساسة بين البلديات.

في ولاية بسكرة، لا تزال جهود الإخماد متواصلة في حريق أدغال وأحراش بمنطقة وادي طماطم قيرة منبع الغزلان، ببلدية الوطاية.

كما عرفت ولاية ميلة تسجيل حريقين، الأول بمشتة عين كبيرة في بلدية تسالة المطاعي وقد تم إخماده ومباشرة عملية الحراسة، والثاني في دوار الصوالح الدهامشة ببلدية سيدي خليفة، والذي تم إخماده نهائيًا.

وفي ولاية سوق أهراس، تتواصل عمليات التدخل لإخماد حرائق غابية في منطقتي مشتة الفحيص ببلدية عين الزانة، ومشتة مجردة والفج لبيض ببلدية مشروحة، في ظروف مناخية صعبة.