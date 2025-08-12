الحماية المدنية تكشف آخر مستجدات حرائق الغابات

كشفت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، في بيان لها على الساعة 22:30، عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي عبر عدد من الولايات، مؤكدة إخماد معظمها بنجاح.

وحسب بيان مصالح الحماية المدنية، فقد تم في ولاية البويرة، إخماد حريق غابة بالمكان المسمى قرية إيبوراسن، بلدية آيت لعزيز، بشكل نهائي.

أما في ولاية تيزي وزو، فقد تم إخماد حريق غابة بقرية آيت الطاهر، بلدية آيت تودرت، مع مواصلة عملية الحراسة.

وسجل في ولاية خنشلة، حريق أدغال وأحراش بدوار مرداسي، بلدية بغاي، وتمت السيطرة عليه نهائيًا.

وفيما يخص حرائق المحاصيل الزراعية والأشجار المثمرة، فقد تم بولاية عين الدفلى، تم إخماد حريق أشجار مثمرة بالمكان المسمى الرحمانية، بلدية بومدفع.

كما تم إخماد حريق مماثل في ولاية ميلة، بالمكان المسمى مشتة لعبالة، بلدية وادي العثمانية.