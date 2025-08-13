الحماية المدنية تكشف آخر مستجدات حرائق الغابات

كشفت مصالح الحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي، اليوم الأربعاء إلى غاية الساعة 17:30.

إذ تم تسجيل حرائق بولايات عدة من الوطن، تفاوتت بين تلك التي لا تزال عملية الإخماد جارية بها، وتلك التي تم إخمادها كليًا أو تخضع للمراقبة.

ففي ولاية بجاية، تم تسجيل ثلاثة حرائق، الأول بدار ناصر بلدية بجاية، لا تزال عملية الإخماد فيه متواصلة، الثاني بأبونجدامن بلدية القصر، تم إخماده وتبقى عملية الحراسة جارية، أما الثالث بأقنان بلدية تامريجت وتم إخماده نهائيًا.

أما ولاية الشلف، فقد سجلت حريقًا بغابة بيوب بلدية الظهرة، ولا تزال عملية الإخماد متواصلة.

فيما عرفت ولاية البويرة حريقين، الأول بقرية بلعزم بلدية الأخضرية حيث تتواصل عملية الإخماد. والثاني بقرية إيبوراسن بلدية آيت لعزيز تم إخماده وتجري عملية الحراسة.

ولاية تيزي وزو شهدت حريقًا في شرفة بلدية أزفون ولا تزال عملية الإخماد متواصلة. كما تم إخماد حرائق نهائيًا في مناطق بوهراوة، مدوحة، برج سيباو، وقرية إمخلاف ببلديات سيدي نعمان، أغريب، وتيزي وزو.

وفي ولاية سطيف، تم تسجيل حريق في قرية الرابطة بلدية بابور وتم إخماده نهائيًا.

وسجلت ولاية برج بوعريريج حريقًا بطريق بوقطن بلدية المهير وتمت السيطرة عليه نهائيًا.

فيما سجلت ولاية عين تموشنت حريقًا بمزرعة بكار عبد الرحمان بلدية المساعيد وتم إخماده نهائيًا.