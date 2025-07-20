الحماية المدنية تكشف آخر مستجدات حرائق الغابات والأدغال

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن الحالة العامة لحرائق الغطاء النباتي إلى غاية الساعة 20:30 من يوم 20 جويلية 2025، حيث سجلت عدة حرائق مست الغابات، الأدغال، والأحراش عبر عدد من ولايات الوطن.

وحسب بيان المديرية العامة للحماية المدنية، فقد تم في ولاية تيزي وزو، إخماد حريق الأدغال والأحراش بالمكان المسمى إغيل بوشن مع تواصل عملية الحراسة، في حين ما تزال عملية إخماد حريق إغيل بلقاضي متواصلة.

كما تم إخماد الحريق نهائيًا بقرية تنقيشت ببلدية مشطراس، في الوقت الذي تتواصل فيه عملية إخماد حريق الغابة بالمكان المسمى أيت يزيد وإغيل المال ببلدية سوق الاثنين.

أما الحريق المسجل بـتقمونت لجديد ببلدية واضية فقد تم إخماده نهائيًا.

وفي ولاية سكيكدة، تتواصل عملية إخماد حريق الغابة بالمكان المسمى بولعيون/بوزلزال ببلدية الشرائع، بينما تم إخماد الحريق المسجل بمنطقة بوزيتونة ببلدية القل وتستمر عملية الحراسة بالمكان.

أما في ولاية الجزائر، فقد تم إخماد جميع الحرائق المسجلة، والتي شملت شارع مصطفى سرير ببلدية المدنية، وجنان السفاري وحي أولاد بلحاج ببلدية سحاولة، وذلك بشكل نهائي.

وفي ولاية تبسة، ما تزال عملية إخماد حريق غابة جبل الكاف ببلدية الونزة متواصلة إلى غاية اللحظة.