الحماية المدنية تكون إطارتها في محاربة الأخطار الإشعاعية والبيولوجية والكميائية

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تكون إطارتها في محاربة الأخطار الإشعاعية والبيولوجية والكميائية
بقلم مصطفى.ق

اختتمت اليوم بالوحدة الوطنية للتدريب للحماية المدنية دورة تكوينية كمستشار تقني وطني في الأخطار الإشعاعية و البيولوجية و الكميائية.

استفاد من الدورة 15 ضابط و ضابط سامي من مختلف مديريات الولائية انتهت بتنصيبهم كمستشار تقني وطني في هذا التخصص.

وبعد ورشة عمل دامت 15 يوم بمعية مختصين فرنسيين في الأمن المدني.

وتم التطرق خلال الدورة الى انتقاء العامل البشري، التكوين و الوسآئل المادية و العتاد.

كما ناقشت الدورة صياغة و إعداد نص قانوني يؤطر و ينظم هذا التخصص

وحضر اختتام الدورة كل من مدير الوقاية بالمديرية العامة للحماية المدنية العقيد فريد نشاب والعقيد عماري صحراوي مكلف بالدراسات .

والمقدم محمد مختاري مدير فرعي بمديرية الوقاية.

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