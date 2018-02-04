الحماية المدنية تكوّن الضباط المكلفين بالإعلام

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية دورة تكوينية في مجال الإدارة، والإتصال في حالة أزمات والكوارث لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام.

و ستقام هذه الدورة على مستوى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر، بداية من اليوم الأحد إلى غاية 08 فيفري 2018.

و حسب بيان تحوز “النهار أون لاين” على نسخة منه، فهذا التكوين يندرج في إطار برنامج التعاون الجزائري الأوروبي.

كما يندرج هذا البرنامج أيضا في مجال الوقاية، والإعداد لمواجهة الكوارث من أجل رفع درجة التأهيل في مجال الإعلام والإتصال في حالة الأزمات.

وفي نهاية فعاليات هذه الدورة التكوينية، سيتمكن المشاركون من إكتساب المعرفة والتأهيل في هذا المجال

أثناء وقوع الأزمات في شتى المجالات.