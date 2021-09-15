الحماية المدنية: تمت السيطرة على حرائق بومرداس وتسجيل 21 حالة إختناق

أعلنت مديرية الحماية المدنية ببومرداس، أن وحداتها تمكنت من السيطرة على الحرائق التي إندلعت مساء أمس ببلدية بني عمران وتيجلابين.وسخرت جميع المعدات المادية والبشرية من أجل عملية الإخماد.

وأفادت المديرية أنها سخرت أزيد من 200 عون، وحوالي 40 شاحنة إطفاء وسيارات إسعاف.وتم تدعيمها بأرتال متنقلة تابعة للوحدة الوطنية التدريب والتدخل و مديريتي الحماية المدنية البويرة والبليدة .

وسجلت 21 حالة إختناق ومصابين منهم 5 أفراد من صفوف الحماية المدنية، تم تحويلهم إلى المراكز الصحية والمستشفيات، وليسوا في حالة خطيرة.

وأضافت المديرية، أنه تم إجلاء السكان وإبعادهم من منطقة الخطر، وسخرت الأطقم الطبية التابعة لمديرية الحماية المدنية ببومرداس لإسعاف المصابين.في حين لا تزال عملية الحراسة متواصلة لحد الساعة.