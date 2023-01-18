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الحماية المدنية: تم تسجيل 115 تدخل لمصالحنا في حوادث مرور في الـ 24 ساعة الأخيرة

بقلم النهار أونلاين
الحماية المدنية: تم تسجيل 115 تدخل لمصالحنا في حوادث مرور في الـ 24 ساعة الأخيرة
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