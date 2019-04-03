الحماية المدنية تنتشل جثة شاب من داخل مسطح مائي بالمدية

تم مساء أمس الثلاثاء، إنتشال جثة شاب يبلغ من العمر 15 سنة من داخل مسطح مائي ببلدية وزرة شرق المدية .

من طرف غطاسي الحماية المدنية، حسبما علم من هذه الهيئة، اليوم الأربعاء .

و أوضح المصدر أن الضحية، وهو تلميذ في الطور المتوسط غرق مساء أمس في بركة مائية

تقع بالقرب من قرية “شرشارة”، بينما كان يسبح في هذا المسطح الذي يستعمله فلاحو المنطقة .

وفور إبلاغهم من طرف أولياء الضحية قام فريق من غطاسي المركز المتقدم للحماية المدنية بوزرة

بالتوجه لعين المكان للبحث عن الجثة التي جذبتها المياه الطينية لهذا المسطح المائي، وفقا للمصدر .

وعقب إنتشال الجثة بعد ساعة من البحث تم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث لمستشفى محمد بوضياف بالمدية .