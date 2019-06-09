الحماية المدنية تنتشل جثة غريق بميناء المرسى

انتشلت صباح اليوم، وحدات الحماية المدنية، جثة شخص، يبلغ من العمر 38 سنة، بميناء المرسى.

وحسب ما أوردته ذات الجهة، يأتي هذا اثر تلقي الندآء بفقدان احد الأشخاص على مستوى ميناء المرسى.

حيث توجهت مصالح الحماية، ممثلة في 04 غطاسين و زورق مطاطي، لتباشر البحث عن المفقود طيلة الليل.

وقد تم العثور و انتشال جثة الضحية قي الساعات الاولى من صباح اليوم الأحد.