الحماية المدنية تنجح في عملية توليد داخل سيارة إسعاف بالبليدة

تدخلت وحدة الحماية المدنية لدائرة وادي العلايق من أجل حالة ولادة على الساعة 21.10 بحي العمارات القديمة “الكحلة” بوادي العلايق بالبليدة.

وعند وصول النجدات تم إسعاف الأم البالغة من العمر 31 سنة و مساعدتها من طرف طاقم سيارة الاسعاف على الولادة الطبيعية لتضع انثى تم تسميتها “تقوى”.

أين تم إجلاء الرضيعة “تقوى” و والدتها نحو القطاع الصحي ولادي العلايق من أجل قطع الحبل السري و استكمال الفحص الطبي.