الحماية المدنية تنشأ بريدا إلكترونيا خاصا بالمستثمرين وحاملي المشاريع

الوطني
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الحماية المدنية تنشأ بريدا إلكترونيا خاصا بالمستثمرين وحاملي المشاريع
بقلم فوزية مسعدي

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الثلاثاء، عن إنشاء بريد إلكتروني خاص لفائدة المستثمرين وحاملي المشاريع.

ووضعت المديرية العامة للحماية المدنية تحت تصرف المتعاملين الاقتصاديين والمستثمرين العموميين، والخواص وكذا الأشخاص الحاملين للمشاريع، عنوان البريد الإلكتروني قصد طرح إنشغالاتهم.

وأضافت المديرية أن البريد الإلكتروني يسمح أيضا بنقل إستفسار هؤلاء فيما يخص بقوانين ونصوص متعلقة بالدراسات، وكذا سيمكنهم من التبليغ عن أي عراقيل محتملة في إطار دراسة ملفاتهم من طرف مصالح الحماية المدنية.

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