الحماية المدنية تنشر حصيلة الحرائق حتى الساعة 13:00
بقلم أسماء
نشرت المديرية العامة للحماية المدنية، اليوم الخميس، حصيلة الحالة العامة لحرائق المحاصيل الزراعية والأشجار على الساعة 13سا00 دقيقة.
حرائق المحاصيل الزراعية والنخيل
الإحصائيات العامة:
العمليات الجارية: 01
أُخمِد تحت الحراسة: 01
أُخمِد نهائيًا: 03
إجمالي عدد الحرائق المسجلة: 05
ولاية أدرار
حريق نخيل بالمكان المسمى قصر لغمارة بلدية بودة
العمليات الجارية…
ولاية المسيلة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى منطقة العرهبي بلدية سليم
اخمد تحت حراسة…
ولاية ورقلة
حريق نخيل بالمكان المسمى محيط سيدي عبد الرحمان بلدية ورقلة
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية إليزي
حريق نخيل بالمكان المسمى حي 18 مسكن بلدية برج عمر إدريس
تم إخماد الحريق نهائيًا.
ولاية تيبازة
حريق محاصيل زراعية بالمكان المسمى مزرعة سي عياش بلدية مراد
تم إخماد الحريق نهائيًا.
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