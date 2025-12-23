الحماية المدنية تنشر حصيلة تدخلاتها إثر التقلبات الجوية بعدّة ولايات

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية الحالة العامة إثر التقلبات الجوية إلى غاية الساعة 20:30 من مساء اليوم الثلاثاء.

وسجلت المديرية، بحسب بيانها، عددًا من التدخلات عبر ولايات: سعيدة، وهران، وسيدي بلعباس إثر التقلبات الجوية الأخيرة.

وعرفت ولاية سعيدة ببلدية عين الحجر امتصاص المياه المتراكمة إثر تساقط الأمطار بكل من:

مسكن أرضي بحي بوشنافة عبد القادر، شارع قاضي محمد، وحضيرة تعاونية الحبوب والبقول الجافة.

وفي ببلدية سعيدة، تم امتصاص مياه الأمطار المتراكمة من داخل منزل بحي داودي موسى.

بولاية وهران، على مستوى بلدية طفراوي، تم امتصاص المياه المتراكمة إثر تساقط الأمطار داخل مصنع للسيارات. وسخّرت الحماية المدنية لهذه العملية 10 مضخات مائية عائمة، 6 مضخات مائية مجرورة، ولاتزال العملية جارية.

في حين شهدت ولاية سيدي بلعباس، ببلدية العمارنة، عملية امتصاص مياه الأمطار من ساحة في مكان ترفيهي.