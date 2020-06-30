الحماية المدنية تنصِّب الأرتال المتنقلة لحماية الغابات من الحرائق

كشفت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنصيب الأرتال المتنقلة في إطار مكافحة حرائق الغابات.

ووضعت المديرية حيز التنفيذ الجهاز العملي المخصص لمكافحة حرائق الغابات على مستوى كافة ربوع الوطن لمدة 04 أشهر من الفاتح جويلية إلى غاية 31 أكتوبر 2020، بحيث يتمثل هذا الجهاز في الأرتال المتنقلة المتكونة من إمكانيات بشرية ومادية.

وحسب بيان للمديرية فقد تدعم الجهاز العملي لهذه السنة بوسائل مادية هائلة، بحيث تدعم مؤخرا بـ 186 شاحنة مضخة خفيفة مختصة في إخماد الحرائق من طرف الشركة الجزائرية العسكرية لصناعة العربات بولاية تيارات، ما سمح للقطاع بتجديد 11 رتل متنقل وإستحداث 28 رتل متنقل جديد ليرتفع عدد الأرتال المتنقلة هذه السنة إلى 65 رتل مقارنة بالسنة الماضية أين كان العدد 37 رتل متنقل، ما مكن القطاع من تنصيب على مستوى كل ولاية رتل متنقل على الأقل مختص في مكافحة الحرائق ورتلين عبر الولايات التي تعرف كثافة غابية.

كما جندت المديرية العامة للحماية المدنية 505 وحدة تدخل متواجد في نطاق التدخل الخاص بها مساحات غابية، مع الاستنجاد بدعم إمكانيات المجموعة الجوية للحماية المدنية والمتمثلة في الطائرات العمودية والتي تتدخل في الأماكن التي يصعب الوصول إليها بشاحنات الإخماد أو الأماكن صعبة التضاريس وفي حالة ضرورة.