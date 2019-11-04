الحماية المدنية تنظم حملة تحسيسية حول أخطار الألعاب النارية

تنظم مصالح الحماية المدنية، حملة تحسيسية لصالح الأطفال، حول أخطار الألعاب النارية والمفرقعات والشموع، بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وحسب بيان لذات المصلحة، نقلته “واج”، اليوم الإثنين، سيتم تنظيم هذه الحملة التوعوية، طيلة الأسبوع الذي يسبق المولد النبوي الشريف.

وجاء في البيان، بأنه ينبغي توجيه كل النشاطات التحسيسية، لفائدة المتمدرسين والطلبة، وبالإستعانة بوسائل التواصل الإجتماعي.

بالإضافة إلى تذكير الأولياء، بالإنتباه جيدا وحماية أبنائهم، للحد من الحوادث التي تصاحب الإحتفالات بالمولد النبوي.

وذكرت الحماية المدنية الأولياء، من خلال هذا البيان، بظرورة توعية أبنائهم بمدى خطورة هذه المواد الممنوعة وما ينجم عنها من أخطار.

والتي من بينها الإنفجار في اليد والحروق على مستوى العين، وفقدان حاسة السمع وحرق الملابس وإندلاع الحرائق بالمنازل.

كما دعت مصالح الحماية المدنية، بتجنب رمي الألعاب النارية على الأشخاص والسيارات أو بالقرب من المستشفيات والمراكز الصحية ومحطات البنزين.

ودعت ذات المصالح، إلى ضرورة وضع الشموع على دعائم ثابتة وغير قابلة للإلتهاب، وإبعادها عن الأشياء القابلة للإلتهاب وعدم تركها مشتعلة.

بالإضافة إلى عدم ترك علب الكبريت والشموع في متناول الأطفال، يضيف البيان.