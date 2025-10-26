الحماية المدنية تنظم دورة تكوينية دولية في طب الكوارث

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية الجزائرية، بالتعاون مع المنظمة الدولية للحماية المدنية (OIPC) دورة تكوين دولية في طب الكوارث. في إطار تعزيز التعاون الدولي في مجال الحماية المدنية وتسيير حالات الطوارئ.

الدورة ستنظم من 26 إلى 30 أكتوبر 2025، لفائدة أطباء الحماية المدنية القادمين من الدول الأعضاء. على غرار المملكة العربية السعودية، تونس، فلسطين، الأردن، لبنان، مصر، السودان، بنين، السنغال، غينيا، كوت ديفوار و بوركينا فاسو.

وتأتي هذه الدورة، التي تنظم في الجزائر، ضمن الجهود المستمرة الرامية إلى تعزيز القدرات الطبية والعملياتية للمسعفين والمتدخلين في الخطوط الأولى لمواجهة الكوارث الكبرى. سواء كانت طبيعية أو تكنولوجية و التي سيشرف على انطلاقها المدير العام للحماية المدنية العقيد بوعلام بوغلاف .

يتضمن برنامج هذا التكوين محاضرات علمية متخصصة، وورشات تطبيقية، ومحاكاة لعمليات التدخل أثناء الكوارث. يؤطرها خبراء من الحماية المدنية الجزائرية مختصون في مجال طب الكوارث وتسيير المخاطر الكبرى.

وتشمل أشغال الدورة التنسيق والتنظيم بين مختلف القطاعات في عمليات الإنقاذ، السلسلة الطبية للإسعاف في حالات الكوارث، تنفيذ مخططات الطوارئ. اللوجستيك الطبي في حالات الكوارث، الاتصال والتواصل أثناء الأزمات.

كما تعكس هذه المبادرة إلتزام الجزائر الثابت، من خلال جهاز الحماية المدنية، بتقاسم خبرتها وتجربتها المعترف بها في مجال إدارة الأزمات والإستجابة للكوارث الكبرى. مما يساهم في تعزيز التضامن والقدرات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

كما تشكل هذه الدورة فضاء للتبادل الخبرات والتعاون بين الأطباء والمسؤولين من مختلف أجهزة الحماية المدنية. بما يعزز تطوير العمل المشترك في مجال التحضير والإستجابة الفعّالة لحالات الطوارئ على المستوى الإقليمي والدولي.

