الحماية المدنية تنظم مناورة للوقوف على جاهزية فرق التدخل في الفيضانات

نظمت مصالح الحماية المدنية مناورة جهوية بولاية تبسة، وهذا في إطار الوقوف على مدى جاهزية فرق التدخل.

حيث تمثلت المناورة في تمرين محاكاة لفيضان يمس ولاية تبسة تم من خلاله اختبار مخطط تنظيم النجدة الولائي.

وحسب مصالح الحماية المدنية، فإن المناورة تتمثل في ورود نشرية خاصة لتساقط أمطار تصل كمياتها إلى 50 ملم. وتكون مرفوقة برياح قوية تصل سرعتها إلى 60 كلم/سا. بالإضافة إلى تساقط الثلوج على المرتفعات التي يزيد علوها عن 900 متر.

وتسبب هذا الاضطراب الجوي في انقطاع الطريق الولائي رقم 8 بالماء الأبيض، فيضان الواد بالونزة وتأثرت عدة أحياء وسكنات. أما ببلدية بئر العاتر السكان المحاذيين للواد مهددون وارتفاع منسوب المياه في بعض الأحياء. ارتفاع منسوب المياه بمنطقتي واد الناقصي والمنطقة الصناعية بتبسة. تسجيل حادث مرور خطير ببكارية تمثل في انحراف حافلة بالواد خلّف عدة ضحايا.

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