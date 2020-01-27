الحماية المدنية: تنظيم الملتقى الأول للضباط المكلفين بالإعلام بالبويرة

تنظم المديرية العامة للحماية المدنية، الملتقى الأول لفائدة الضباط المكلفين بالإعلام لمديريات الحماية المدنية لولايات وسط وجنوب الوطن.

وحسب بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، سيتم تنظيم الملتقى اليوم الإثنين، وغذا الثلاثاء، بالمركز الوطني للوقاية بالبويرة.

وسيتم خلال هذا الملتقى عرض حصيلة النشاطات السنوية لمختلف المديريات الولائية لسنة 2019 ، وتقديم برنامج النشاطات السنوي والمتعلق مخطط الإعلام والاتصال لـ2020.

وسيتلقى الضباط المكلفين بالإعلام الشروحات والتقنيات من أجل تدعيم قدراتهم في تسيير و إدارة المعلومة الوقائية، والعملية، لرفع درجة التأهيل في مجال الإعلام و الاتصال في الحالات العادية وفي حال أزمة.

كما ستتيح هذه الدورة التدريبية للمشاركين تحسين مهاراتهم وقدراتهم ، في كيفية استخدام و استغلال شبكات التواصل الاجتماعي في مجال التوعية و التحسيس، لا سيما فيما يتعلق بالوقاية من المخاطر الكبرى.

ويأتي هذا النشاط، في إطار تطوير وعصرنة قطاع الحماية المدنية وبصفة خاصة في ميدان الموارد البشرية، ونظرا للمهام الصعبة والمتشعبة في القطاع للتكفل بمختلف الأخطار.