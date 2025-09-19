الحماية المدنية تنقذ حصاناً سقط داخل حفرة بسيدي بلعباس

تمكّنت مصالح الحماية المدنية بسيدي بلعباس، مساء اليوم، من إنقاذ حصان سقط داخل حفرة ضيّقة بساحة التسلية الوئام بحي سيدي الجيلالي.

وحسب ما أفادت به بيان خلية الإعلام والاتصال، فقد تدخلت فرقة الإنقاذ التابعة للوحدة الرئيسية فور تلقيها نداء الاستغاثة. حيث استُعملت تقنيات دقيقة ونوعية لإخراج الحيوان.

وقد استغرقت العملية حوالي ساعة وأربعين دقيقة، تحت إشراف مباشر لرئيس الوحدة الرئيسية.ليتم إنقاذ الحصان في ظروف حسنة دون تسجيل أي خسائر إضافية.