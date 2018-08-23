الحماية المدنية تنقذ رضيعة من الغرق في “بسينة “

تمكن عناصر الحماية المدنية ببلدية ولاد يعيش بولاية البليدة من انقاذ رضيعة من الغرق داخل إناء.

تفاصيل الحادثة تعود بعد أن سارع أحد الجيران بإيصال الرضيعة التي كانت في حالة يرثى لها إلى مقر الحماية المدنية لدائرة أولاد عيش.

وأفلحت عناصر الحماية المدنية من انقاذ الرضيعة من الموت بعد ان غمرتها المياه حيث أن لونها تحول إلى الأزرق لعدم وصول الاكسجين إلى جسمها.

وبعد محاولات تم إخراج المياه من جسم الرضيعة وتقديم عمليات الانعاش لها ليتم بعد ذلك اسعافها ونقلها نحو مستشفى حسيبة بن بوعلي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة.

ودعت مصالح الحماية المدنية عبر صفحتها الرسمية فايسبوك الأولياء إلى ضرورة توخي الحيطة والحذر من أجل تفادي هذه الحوادث.