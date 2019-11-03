الحماية المدنية تنقذ سيدة هوت مركبتها بـ600 متر بالمحمدية في معسكر

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تنقذ سيدة هوت مركبتها بـ600 متر بالمحمدية في معسكر
بقلم عيسى بوعزة

تعرضت سيدة بإصابات متفاوتة الخطورة صبيحة اليوم، اثر انحراف سيارتها من نوع ستيب واي على مستوى الطريق الوطني رقم 07  ببلدية فراقيق بدائرة المحمدية بولاية معسكر.

و حسب مصالح الحماية المدنية فإن الضحية التي تبلغ من العمر 37 سنة من ولاية مستغانم، فقدت السيطرة على مركبتها بمنعرجات جبال بني شقران، و انحرفت عن الطريق و هوت بشعاب المنطقة بنحو 600 متر.

وقد تدخلت مصالح الحماية المدنية لوحدة المحمدية فور إبلاغها بالحادث، أين قامت بإنقاذ الضحية و قدمت لها الإسعافات الأولية قبل أن يتم نقلها إلى مصلحة الإستعجالات بمستشفى دحو دحاوى بمدينة المحمدية


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