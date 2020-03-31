الحماية المدنية تنقذ شخصا حاول الانتحار من هوائي بالقرارة في غرداية

أنقذ أعوان الحماية المدنية مواطن حاول الإنتحار بعد تسلقه هوائي محاولا رمي نفسه منه.
ليتدخل أعوان الحماية المدنية ويتسلق أحدهم الهوائي ويتمكن من السيطرة عليه ويتم انزاله واسعافه.
هذا وسبق لأعوان الحماية المدنية أن استفادوا من دورة تكوينية لعمليات إحباط محاولات الانتحار من الهوائيات.
#حماية مدنية #غرداية تمكنت مصالحنا ممثلة في عناصر الوحدة الثانوية لقرارة من إنقاد شخص من موت محقق جنس ذكر 37 سنة يوم 30 مارس 2020 على الساعة 16:55 بوسط بلدية لڨرارة من محاولة إنتحار من فوق هوائي تابع لإتصالات الجزائر بعلو حوالي 40 متر ، الشخص كان بصدد رمي نفسه لولا التدخل البطولي لعون الحماية المدنية ، الضحية يعاني يعاني من اضطرابات نفسية ، الحضور السلطات العسكرية والمدنية وبعض ممثلي المجتمع المدني ، وسط المدينة .
Publiée par مديرية الحماية المدنية غرداية sur Mardi 31 mars 2020
التعليقات (0)