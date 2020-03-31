الحماية المدنية تنقذ شخصا حاول الانتحار من هوائي بالقرارة في غرداية

#حماية مدنية #غرداية تمكنت مصالحنا ممثلة في عناصر الوحدة الثانوية لقرارة من إنقاد شخص من موت محقق جنس ذكر 37 سنة يوم 30 مارس 2020 على الساعة 16:55 بوسط بلدية لڨرارة من محاولة إنتحار من فوق هوائي تابع لإتصالات الجزائر بعلو حوالي 40 متر ، الشخص كان بصدد رمي نفسه لولا التدخل البطولي لعون الحماية المدنية ، الضحية يعاني يعاني من اضطرابات نفسية ، الحضور السلطات العسكرية والمدنية وبعض ممثلي المجتمع المدني ، وسط المدينة .

Publiée par ‎مديرية الحماية المدنية غرداية‎ sur Mardi 31 mars 2020