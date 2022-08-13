الحماية المدنية تنقذ مركّب الحجّار في عنابة من حريق مهول

مكنت، أمس، سرعة التدخل لأعوان الحماية المدنية لولاية عنابة من السيطرة على حريق. اندلع داخل داخل مركّب الحديد والصلب “سيدار الحجار” ومنعه من الانتشار.

وأوضح ضابط المناوبة بالمديرية الولائية للحماية المدنية في عنابة لـ “النهار”، أن ضابطا ورقيبا وعشرة أعوان. مدعومين بثلاث شاحنات إطفاء، تدخلوا على الساعة الواحدة وخمسة وأربعين دقيقة. لإخماد حريق أتى على هكتارين من الأعشاب الجافة داخل مركب الحجّار.

وقد تكللت تدخلات مصالح الحماية المدنية بالسيطرة على الحريق ومنعه من الانتشار.

وذكر نفس المصدر أن الحريق لم يخلف خسائر مادية أو بشرية، وعن الممتلكات المنقذة. أفاد المتحدث أن عملية التدخل مكّنت من إنقاذ مصلحة الصيانة والمطعم الخاص بالمركب من الإحتراق.

من جهتها، فتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا حول ظروف وأسباب وقوع الحادث.