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الحماية المدنية تنقذ 100 شخص كانوا محاصرين بمياه الأمطار

أخبار الجزائر
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الحماية المدنية تنقذ 100 شخص كانوا محاصرين بمياه الأمطار
بقلم نادية بن طاهر

تمكنت مصالح الحماية المدنية من انقاذ 100 شخص كانوا محاصرين بمياه الأمطار، إثر التقلبات الجوية في الـ24 ساعة الأخيرة.

وذلك عبر ولايات عنابة ، بجاية و خنشلة، كما قامت بإنتشال جثث 3 أشخاص بولاية عنابة، جرفتهم مياه الأمطار.

كما تدخلت جراء الإنهيارات الجزئية، والتي مست كل من ولايات: بجاية ، تيزي وزو ، سكيكدة ، عنابة ، غليزان ، تيبازة ، الميلة.

بالإضافة إلى ولايات ، قسنطينة ، خنشلة ، الطارف ، جيجل ، البويرة ، باتنة ، قالمة ، سوق اهراس ، سطيف و غليزان.

وتبقى الطرقات مغلقة أو صعبة عن السير، بمجموع 33 طريق، وذلك بسبب الثلوج أو فيضان بعض الأودية.

وتتوزع هذه الطرقات على كل من بجاية بطريقين ، و6 طرق بتيزي وزو، وطريق بسكيكدة.

وعنابة 3 طرق، ميلة 4 طرق، خنشلة 5 طرق، وطريقين في جيجل، وباتنة 3 طرق.

بالإضافة إلى طريق في قالمة ، وطريقين بسوق أهراس، طريق في سطيف، و3 طرق بالبويرة.

فيما تبقى عملية إعادة فتح الطرقات متواصلة، من طرف مصالح الحماية المدنية.


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