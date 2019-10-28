الحماية المدنية تنقذ 6 أشخاص إختنقوا بالغاز بعين البيضاء وسوق نعمان بأم البواقي

تمكنت وحدات الحماية المدنية بكل من مدينتي عين البيضاء وسوق نعمان بولاية أم البواقي من إنقاذ 6 أشخاص إختنقوا بغاز ثاني أوكسيد الكربون بينهم 3 أطفال .

وذكر بيان لخلية الإعلام والإتصال لدى المديرية الولائية للحماية المدنية أن الوحدة الثانوية للحماية المدنية بعين البيضاء تدخلت صبيحة يوم الإثنين عقب تعرض أربعة أفراد من عائلة واحدة للإختناق بالغاز المنبعث من أنبوب مدفأة المنزل الكائن بحي المستقبل في بلدية عين البيضاء.

و يتعلق الأمر بالأم وثلاثة من ابنائها تتراوح اعمارهم بين 4 و 9 سنوات تم تحويلهم الى مستشفى المدينة .

وفي ذات الصدد تم تحويل شابتين تبلغان من العمر 23 سنة الى العيادة الصحية المتعددة الخدمات ببلدية سوق نعمان بعد أن تعرضتا لحالة اختناق بغاز ثاني اوكسيد الكربون داخل مرش مسكنهما الواقع حي المنار.