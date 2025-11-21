الحماية المدنية تنقذ 65 عالقًا داخل مركبات حاصرتها الثلوج

نشرت المديرية العامة للحماية المدنية إلى غاية الساعة 22:00 من سهرة اليوم الجمعة حصيلة التدخلات بسبب التقلبات الجوية.

وسجلت المديرية في بيانها عبر حسابها على فيسبوك عدة تدخلات لأعوان الحماية المدنية عبر 4 ولايات

وعرفت ولاية الجزائر انهيار جزء من أرضية غرفة داخل بناية مهجورة قديمة من طابق واحد بشارع مليكة قايد ببلدية الحراش

وبولاية تيزي وزو على مستوى بلدية أيت بومهدي تم إخراج سيارتين عالقتين وعلى متنهما 5 أشخاص بسبب تراكم الثلوج على نفس المحور.

في حين عرفت ولاية عنابة سقوط شجرة على مسكن جاهز بحي 440 مسكن بحجر الديس دون تسجيل خسائر بشرية ببلدية سيدي عمار.

وأما بولاية بجاية تم إخراج حافلتين سياحيتين عالقتين بسبب تراكم الثلوج، كان على متنهما 60 مسافرًا ببلدية أكفادو