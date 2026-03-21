الحماية المدنية تهنئ الجزائريين بعيد الفطر وتدعو إلى الحيطة والحذر

وجّهت المديرية العامة للحماية المدنية تهنئة إلى المواطنين بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك. متمنية لهم عيدًا سعيدًا مليئًا بالصحة والهناء، في أجواء يسودها الأمن والطمأنينة.

وفي رسالة توعوية مرافقة، دعت المصالح ذاتها إلى ضرورة الالتزام بإجراءات الوقاية، خاصة. ما يتعلق بالحوادث المنزلية التي تكثر خلال هذه المناسبة. إضافة إلى حوادث المرور التي تشهد ارتفاعًا ملحوظًا بسبب كثافة التنقلات وزيارات العائلات.

وأكدت الحماية المدنية على أهمية التحلي باليقظة، سواء داخل المنازل أو على الطرقات، من خلال احترام قواعد السلامة وتفادي السلوكات الخطرة، حفاظًا على الأرواح والممتلكات.

كما ذكّرت المواطنين بأن الرقم الأخضر 1021 ورقم النجدة 14 يبقيان تحت تصرفهم على مدار الساعة، للتدخل السريع في الحالات الطارئة، داعية الجميع إلى قضاء عيد في ظروف آمنة.