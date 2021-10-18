الحماية المدنية تهنئ الشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف

قدّم المدير العام للحماية المدنية بوغلاف بوعلام، اليوم الاثنين، تهانيه للشعب الجزائري بمناسبة المولد النبوي الشريف.

وجاء في رسالة التهنئة:”بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف مولد خير الأنام، عليه الصلاة والسلام، تتقدم المديرية العامة للحماية المدنية بإسم المدير العام العقيد بوغلاف بوعلام وكافة مستخدمي القطاع بخالص التهاني وأطيب الأماني للشعب الجزائري ولكافة أعوان الحماية المدنية، والأمة الإسلامية.”

طالع أيضا