الحماية المدنية تواصل اخماد حريق الغابات في سطيف لليوم الثاني على التوالي

تواصل لليوم الثاني على التوالي فرق الإطفاء عملها من أجل إخماد حريق غابة شارن بمنطقة ” بيبي “ببلدية الرصفة جنوب ولاية سطيف.

وشارك في العملية التابعة كل من وحدات الحماية المدنية عين ولمان، عين أزال، قجال، حمام السخنة.

وقد سخر للعملية وسائل مادية و بشرية هامة من أجل احتواء الحريق 12 شاحنة إطفاء، سيارتين، سيارات إسعاف، 3 سيارات قيادة + حافلة.

اما التجهيزات البشرية فتمثلت في ضابط سامي، 7ضباط 4 صف ضباط، و60 عون.

ويتوزع الحريق على جبهتين، الأولى تشمل 4 نقاط مواجهة من جهة بلدية الرصفة والجبهة الثانية من جهة بلدية الحامة على خط نار بطول 1.5 كلم.

وطالبت الحماية المدنية من سكان هذه المناطق أخذ المزيد من الحذر و الحيطة و تقديم المساعدة للفرق المتدخلة في حدود الإمكانيات المتاحة.