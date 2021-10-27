الحماية المدنية تواصل البحث عن الشخص المفقود بوادي سحاولة

تواصل مصالح الحماية المدنية عملية البحث عن الشخص المفقود. الذي جرفته مياه واد الغولة ببلدية السحاولة لليوم الرابع علىة التوالي.

وفي بيان لمصالح الحماية المدنية اليوم الاربعاء، فقد عرفت عملية البحث مشاركة دعم من ولايات الجزائر و بومرداس و البليدة.إضافة الى المدية و تيبازة وكذا فرقة خاصة من الوحدة الوطنية للتدريب التدخل.

و كانت مصالح الحماية المدنية قد عثرت على جثة إمرأة بالغة من العمر 58 سنة الأحد الماضي. فيما عثرت ذات المصالح على جثة ضحية أخرى تعود لرجل ومن المرجح أن يكون شقيق المرأة الضحية.

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