الحماية المدنية تواصل عملية إخماد حريق غابة طارق بن زياد بتيبازة

قالت مصالح الحماية المدنية بولاية تيبازة أن عملية إخماد حريق غابة طارق بن زياد بدوار لوزاكو لا تزال متواصلة.

وقال بيان لمديرة الحماية المدنية بالولاية وحدة شنوة تدخلت مدعمة بالوحدة الرئيسية و17 وحدة تابعة لمديرية الحماية المدنية لولاية تيبازة والوحدة الوطنية التدريب والتدخل والرتل المتنقل الخاص بمكافحة حرائق الغابات لولاية تيبازة وكل من الرتل المتنقل الخاص بولاية البليدة وولاية المدية.

العملية تتواصل تحت إشراف مدير الحماية المدنية لولاية تيبازة الرائد كواص ابراهيم بحظور والي ولاية تيبازة رفقة السلطات المحلية .

وصخرت لمجابهة هاذا الحريق 32 شاحنة اطفاء 3 سيارات اسعاف 3 سيارات اتصال وحافلة مدعمين بـ 15 ضابط من بينهم قائد الوحدة الرئيسية، رئيس وحدة شنوة ورئيس وحدة القطاع تيبازة و12 صف ضابط 120 عون حماية مدنية مع اعطاء اولوية التدخل في حماية المواطن مع السكنات والممتلكات المحاذين للشريط الغابي.