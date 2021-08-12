الحماية المدنية تواصل في إخماد 92 حريق عبر 16 ولاية

تواصل فرق الحماية المدنية اليوم الخميس، في عملية إخماد 92 حريق عبر 16 ولاية.

وذكرت المديرية العامة للحماية المدنية، حول وضعية حرائق الغابات لنهار اليوم، أن “فرقها تعمل حاليا على إخماد 92 حريق عبر 16 ولاية”.

وأضافت أن “تيزي وزو 37 حريق، الطارف 15، جيجل 8، بجاية 11، سوق أهراس 4، و حريقين، بولايات البليدة، عنابة، قالمة، سكيكدة، عين الدفلى، الشلف و حريق في كل من أم البواقي، البويرة، تبسة، سطيف وبومرداس.”