الحماية المدنية توضح بخصوص سقوط أنصار المولودية من مدرجات ملعب 5 جويلية

في حادثة مأساوية ألقت بظلالها على أجواء التتويج، أعلنت مصالح الحماية المدنية الجزائرية، مساء اليوم السبت، عن تسجيل إصابة 11 مناصرًا ووفاة شخص واحد.

إثر سقوط عدد من أنصار مولودية الجزائر من المدرجات العليا لملعب 5 جويلية الأولمبي. وذلك خلال مباراة الجولة الأخيرة من البطولة المحترفة التي جمعت بين “العميد” ونجم مقرة.

ووفق البيان الرسمي للحماية المدنية على منصة “فيسبوك”، فقد تدخلت وحدات الحماية المدنية بشكل عاجل. حيث تم تنصيب مركز طبي متقدم (PMA) بعين المكان.

وتم تدعيم العملية بـ10 سيارات إسعاف تابعة للوحدة الوطنية للتدريب والتدخل، لضمان التكفل السريع بالمصابين.

الضحايا سقطوا من ارتفاع المدرجات العلوية، في وقت كانت فيه مدرجات الملعب ممتلئة عن آخرها بجماهير المولودية. التي حضرت بكثافة لمساندة فريقها في لحظة التتويج بلقب البطولة.

وقد أُسعف المصابون ميدانيًا قبل نقلهم إلى المؤسسات الاستشفائية القريبة لتلقي الرعاية الطبية. كما أشارت الحماية المدنية، أن عملية إسععاف المناصرين لاتزال جارية الآن.

ويُعتبر هذا الحادث الأليم من أخطر الوقائع التي شهدها ملعب 5 جويلية في السنوات الأخيرة. ما دفع المنظمين والسلطات المعنية إلى إلغاء مراسم تسليم درع البطولة احترامًا للضحايا وحرصًا على عدم تفاقم الوضع.