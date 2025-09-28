الحماية المدنية توظف بهذه الشروط

أعلنت المديرية العامة للحماية المدنية عن تنظيم مسابقة على أساس الإختبارات لتوظيف 2000 عون الحماية المدنية بعنوان سنة 2025. ويتعلق الأمر بـ1970 عون حماية مدنية ذكور لصالح مديريات الحماية المدنية لولايات القطر الوطني. و30 عون حماية مدنية إناث.

وتكون الاختبارات الكتابية للقبول في مسابقة الحماية المدنية، على النحو التالي:

-الرياضيــات: المدة 3 ساعات، المعامل 3.

-الثقافة العامـة: المدة 3 ساعات، المعامل 2.

-الاختبارات البدنيـة و الرياضية للقبول: المعامل 4.

-فحص طبي و نفساني للقبول النهائي.

وبالنسبة للذكور فإن شـروط الالتحاق هي:

-أن يكون المترشح ذا جنسية جزائرية. متمتعا بحقوقه المدنية، أن يكون في وضعية قانونية اتجاه التزامات الخدمة الوطنية أو معفى منها لأسباب غير طبية.

-أن لا يقل سنه عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة، يتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة أقل من 07/10.

ويجب أن لا تقل القامة عن 1.70 م، ولا يكون حاملا للوشم على جسده، أن يجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية. أن يكون مقيما بالولاية التي أودع فيها الملف.

كما وضعت المديرية العامة للحماية المدنية، شرط أن يكون المستوى الدراسي للراغب في الترشح السنة الثانية ثانوي كاملة.

ملف المشاركة

-طلب خطي للمشاركة في المسابقة

-نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول. نسخة أصلية للشهادة المدرسية.

شهادة الميلاد، شهادة قياس القامة.3 شهادات طبية (طب عام + طب صدري+ طب العيون)، شهادة الإقامة. صورتان شمسيتان، وصل دفع الحوالة البريدية بمبلغ: مائتا 200 دج.

استمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz . يتم ملؤها وإمضاؤها من طرف المترشح، نموذج رقم1 على أساس الإختبارات .

ويتعين على المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهم بالوثائق التالية:

-نسخة من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية، سارية المفعول،

-شهادة الحالة العائلية للمتزوجين.

وتودع ملفات الترشح كاملة خلال 15 يوم عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة. على مستوى مديريات الحماية المدنية للولاية مقر سكن المترشح.

ويجب على المترشح دفع حوالة بريدية بمبلغ: مائتا دينار جزائري 200 دج كحقوق التسجيل للمشاركة في المسابقة باسم «العون المحاسب للمدرسة الوطنية للحماية المدنية ببرج البحري” رقم الحساب البريد (C.C.P) : 17676-91 clé 55.

ويعتبر كل ملف ناقـص أو يودع بعد التاريخ المحدد لا يؤخذ بعين الاعتبار.

أما المترشحين المتحصلين على بطاقة الخدمة الوطنية التي تحمل عبارة (معفى بسبب طبي) فلن تقبل مشاركتهم في المسابقة.

الإناث معنيات

أما بالنسبة للإناث، فإن المسابقة مفتوحة لجميع مواطنات القطر الوطني المستوفيات لشروط المشاركة.

شــروط الالتــحاق

وعن شروط المسابقة، فأشارت الحماية إلى وجوب أن تحمل المترشحة جنسية جزائرية، متمتعة بحقوقها المدنية، أن لا يقل سنها عن 19 سنة و لا يتجاوز 25 سنة لغاية تاريخ إجراء المسابقة.

وتتمتع بحدة رؤية العينين تعادل 15/20 بدون حمل النظارات أو عدسات التصحيح على أن لا تكون حدة رؤية العين الواحدة اقل من 07/10. أن لا تقل القامة عن 1.65 م، لا تكون حاملة للوشم على جسدها، أن تجتاز بنجاح الفحص الطبي و النفساني المنظم من قبل إدارة الحماية المدنية. كما يجب أن اكوت ذات مستوى السنة الثانية ثانوي كاملة.

تكويـن الملــف:

طلب خطي للمشاركة في المسابقة.

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول. نسخة أصلية للشهادة المدرسية.

شهادة الميلاد،

شهادة قياس القامة،

3 شهادات طبية (طب عام + طب صدري+ طب العيون)،

بطاقة الإقامة.

صورتان شمسيتان

وصل دفع الحوالة البريدية بمبلغ: مائتا (200) دج،

إستمارة معلومات تحمل من الموقع الرسمي للمديرية العامة للوظيفة العمومية www.dgfp.gov.dz

ويتم ملؤها وإمضاؤها من طرف المترشح، نموذج رقم1 (على أساس الإختبارات)

في حين، يتعين على المترشحات المقبولات نهائيا في المسابقة استكمال ملفاتهن بوثيقة شهادة الحالة العائلية للمتزوجات.

كما تودع ملفات الترشح كاملة على مستوى المدرسة الوطنية للحماية المدنية - برج البحري– الجزائر، خلال 15 يوما عمل ابتداء من تاريخ أول إشهار للمسابقة في الجرائد المكتوبة.